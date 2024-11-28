  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump’ın A takımına bomba tehditleri

Trump’ın A takımına bomba tehditleri

Trump’ın A takımına bomba tehditleri
Güncelleme:

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen Trump’ın A takımında tercih ettiği pek çok ismin bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump’ın A Takımı'nda tercih ettiği pek çok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump’ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik bombalı saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı, konuyla ilgili diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edildiği bildirildi.



 

Etiketler abd Amerika donald trump bombalı tehdit tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu Artık her köşe başında bir kamera var: Yere izmarit ve çöp atanlara ceza Artık her köşe başında bir kamera var: Yere izmarit ve çöp atanlara ceza Şevket Çoruh'tan RTÜK'ün ''tarikat'' cezası için ilk tepki Şevket Çoruh'tan RTÜK'ün ''tarikat'' cezası için ilk tepki AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! AK Parti'nin asgari ücrete zam teklifi sızdı! Rahmi M. Koç Müzesi'nin ''Beygir Gücü'' sergisi kapılarını açtı Rahmi M. Koç Müzesi'nin ''Beygir Gücü'' sergisi kapılarını açtı TBMM'de asgari ücret ile en düşük emekli maaşı tekliflerine ret TBMM'de asgari ücret ile en düşük emekli maaşı tekliflerine ret İşte konut kredisinde tüketiciden ''en düşük faizi'' isteyen 9 banka... İşte konut kredisinde tüketiciden ''en düşük faizi'' isteyen 9 banka... Dünyaca ünlü bir dev daha iflas etti: Konkordato ilan ettiler! Dünyaca ünlü bir dev daha iflas etti: Konkordato ilan ettiler! Karla kaplanan ilimizde kaldırımda kayak keyfi kamerada Karla kaplanan ilimizde kaldırımda kayak keyfi kamerada Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi!
En düşük emekli maaşı için 3 ihtimal belli oldu En düşük emekli maaşı için 3 ihtimal belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu Adliye'deki yasak aşkta kan aktı: ''Kadın hakim kendini balkondan attı'' Adliye'deki yasak aşkta kan aktı: ''Kadın hakim kendini balkondan attı'' Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor! Dev kadrolu iddialı dizi için 2'nci bölümde erken final kararı Dev kadrolu iddialı dizi için 2'nci bölümde erken final kararı Apartman ve site aidatlarına akılalmaz zam yolda! Apartman ve site aidatlarına akılalmaz zam yolda! Bu trafik tabelasının anlamını bilmeyene ceza kesilecek Bu trafik tabelasının anlamını bilmeyene ceza kesilecek Arda Güler'li Real Madrid Liverpool deplasmanına gömüldü Arda Güler'li Real Madrid Liverpool deplasmanına gömüldü