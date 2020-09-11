  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 11 Eylül 2020 19:33

Trump'ın açıklayacağı bir körfez ülkesi daha İsrail'le anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi daha İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaştı.

Trump'ın açıklayacağı bir körfez ülkesi daha İsrail'le anlaştı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamaya karar verdi.

Adı açıklanmayan İsrailli ve Arap yetkililere dayandırılan haberlerde, iki ülke arasında varılan anlaşmanın Trump tarafından bugün açıklanacağı ifade edildi.

İsrail basını daha önce de BAE'nin ardından Bahreyn'in Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek istediğini yazmıştı.

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
israil , körfez ülkesi , körfez
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM