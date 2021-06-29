Trump'ın avukatına Türkiye soruşturması

ABD, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’ye Türkiye için usulsüz lobi faaliyeti yürütmek iddiasıyla soruşturma başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani hakkında Türkiye’nin çıkarları için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddiaları konusunda soruşturma başlattı. Son başkanlık seçimlerinde yanlış beyanda bulunması nedeniyle geçen hafta Giuliani’nin avukatlık lisansı askıya alınmıştı.

Euronews’te yer alan habere göre konuya yakın kaynaklar, Türkiye konusundaki soruşturmanın Giuliani hakkında açılan Ukrayna’daki faaliyetlerine ilişkin cezai soruşturmadan ayrı yürütüldüğünü ve cezai bir niteliği bulunmadığını belirtti.

ZARRAB VE GÜLEN DETAYI

Soruşturma Giuliani’nin 2017’de Trump’ın, Halkbank üzerinden ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran’a 10 milyar dolar yardım etmekle suçlanan İranlı iş insanı Reza Zarrab’a yönelik federal suçlamaları düşürmesi için baskı yaptığı konusunda yürütülüyor.

Soruşturmadaki diğer bir başlık da Giuliani’nin Trump’tan ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeye zorladığı yönündeki iddia.