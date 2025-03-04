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Trump'ın ''Barış istemiyor'' dediği Zelenskiy kararını açıkladı

Trump'ın ''Barış istemiyor'' dediği Zelenskiy kararını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın devam etmesini istediği öne sürdüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ''Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbirimiz sonsuz bir savaş istemiyoruz. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.

"ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz"

Savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, ilk aşamanın savaş esirlerinin serbest bırakılması, hava saldırılarının durdurulması ve enerji ile diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi olması çağrısında bulundu. Rusya'nın söz konusu şartlara uyması halinde denizde de ateşkes ilan edebileceklerini belirten Zelenskiy, "Daha sonraki tüm aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşmaya varmak için ABD ile birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğinin ve bağımsızlığının korumasına yardımcı olmak için yaptıklarına gerçekten değer verdiklerini aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Javelin (Tanksavar füze) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız" dedi.

"Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz"

ABD'de 28 Şubat'ta Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini aktaran Zelenskiy, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını istiyoruz. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır. Bu anlaşmayı daha fazla ve sağlam güvenlik garantilerine yönelik bir adım olarak görüyor ve etkili bir şekilde işleyeceğini umuyorum" dedi.

Trump ''Zelenskiy barış istemiyor'' demişti

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin barışa yanaşmadığını ve savaşın devam etmesini istediğini öne sürerek, "Zelenskiy, ABD desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor. Çünkü savaş biterse artık ABD'den gelen yardımlar da bitecek. Bu yüzden savaşı uzatmaya çalışıyor" demişti.

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İHA

Etiketler abd donald trump barış savaş ukrayna Vladimir Zelenskiy
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