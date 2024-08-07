  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump’ın Bitcoin vaadi olay oldu

Trump’ın Bitcoin vaadi olay oldu

Trump’ın Bitcoin vaadi olay oldu
Güncelleme:

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın ele geçirilen Bitcoin’lerle ulusal Bitcoin portföyü oluşturma vaadi yeni bir tartışma yarattı.

ABD’nin kasım seçimlerinde yarışacak olan Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ABD hükümetinin el koyarak tuttuğu kripto paralarla ulusal Bitcoin portföyü oluşturma vaadiyle dikkat çekti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre el konulan dijital varlıklar suç mağdurlarının tazminatlarında kullanılırken, Trump’ın vaadi savcıları alarma geçirdi.

Buna göre Trump, Bitcoin 2024 konferansında yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde ABD'de hükümetin elinde bulunan ya da bundan sonra edinilecek olan Bitcoin'leri “bu muazzam servet” diyerek, “tüm Amerikalıların faydalanacağı kalıcı bir ulusal varlığa dönüştüreceğini” söylemişti.

Uzmanlar ise Trump'ın ABD el koyma yasasını (Hükümet, el koyduğu varlıkları suç mağdurlarına geri ödemek ve kolluk kuvvetlerini desteklemek için satar) çiğnediğini söyledi.

Eski bir federal savcı olan Amanda Wick, “Bu portföyün çoğu muhtemelen hack, fidye yazılımı ve dolandırıcılık mağdurlarına aittir. Bu paranın mağdurlara geri dönmesi gerekiyor. ” dedi.

ABD'nin elinde ne kadar Bitcoin var?

Lookonchain verilerine göre ABD hükümetinin elinde yaklaşık 213 bin 46 BTC bulunuyor ve bunların yaklaşık bugünkü değeri de 12,26 milyar dolar ediyor.

ABD, elinde tuttuğu kripto varlıklarla en çok Bitcoin’i bulunan devlet konumunda ve onunlar birlikte dünyadaki dolaşımda olan Bitcoin’in yaklaşık yüzde 2,7’si Çin, Birleşik Krallık, Almanya ve El Salvador devletlerinin elinde bulunuyor.

Etiketler abd Amerika bitcoin btc donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti İsrail askerleri Filistinli tutukluya tecavüz etti ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi ''Yaz tatili kısalıyor'' iddiasına açıklama geldi İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' Bakan Şimşek verdiği talimatı açıkladı: ''Artık sizi görmek istemiyorum'' ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor Milyonları ilgilendiren uygulama: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif
ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken uyarı: ''Acil bir sorun var'' ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı ''Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinin sonuçları açıklandı Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj TÜİK tartışılan enflasyon hesabını böyle savundu TÜİK tartışılan enflasyon hesabını böyle savundu ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump'a soğuk duş ABD'de son seçim anketi açıklandı: Trump'a soğuk duş Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz'' Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz''