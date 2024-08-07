Trump’ın Bitcoin vaadi olay oldu

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın ele geçirilen Bitcoin’lerle ulusal Bitcoin portföyü oluşturma vaadi yeni bir tartışma yarattı.

ABD’nin kasım seçimlerinde yarışacak olan Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ABD hükümetinin el koyarak tuttuğu kripto paralarla ulusal Bitcoin portföyü oluşturma vaadiyle dikkat çekti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre el konulan dijital varlıklar suç mağdurlarının tazminatlarında kullanılırken, Trump’ın vaadi savcıları alarma geçirdi.

Buna göre Trump, Bitcoin 2024 konferansında yaptığı açıklamada, başkan seçilmesi halinde ABD'de hükümetin elinde bulunan ya da bundan sonra edinilecek olan Bitcoin'leri “bu muazzam servet” diyerek, “tüm Amerikalıların faydalanacağı kalıcı bir ulusal varlığa dönüştüreceğini” söylemişti.

Uzmanlar ise Trump'ın ABD el koyma yasasını (Hükümet, el koyduğu varlıkları suç mağdurlarına geri ödemek ve kolluk kuvvetlerini desteklemek için satar) çiğnediğini söyledi.

Eski bir federal savcı olan Amanda Wick, “Bu portföyün çoğu muhtemelen hack, fidye yazılımı ve dolandırıcılık mağdurlarına aittir. Bu paranın mağdurlara geri dönmesi gerekiyor. ” dedi.

ABD'nin elinde ne kadar Bitcoin var?

Lookonchain verilerine göre ABD hükümetinin elinde yaklaşık 213 bin 46 BTC bulunuyor ve bunların yaklaşık bugünkü değeri de 12,26 milyar dolar ediyor.

ABD, elinde tuttuğu kripto varlıklarla en çok Bitcoin’i bulunan devlet konumunda ve onunlar birlikte dünyadaki dolaşımda olan Bitcoin’in yaklaşık yüzde 2,7’si Çin, Birleşik Krallık, Almanya ve El Salvador devletlerinin elinde bulunuyor.