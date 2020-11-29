Trump'ın destekçisinden şok hamle

ABD’de seçimlere hile karıştığını öne süren ve Demokratlar’ın adayı Joe Biden’ın haksız bir şekilde zafer kazandığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump bir şok daha yaşıyor.

Seçim sonuçlarına itiraz ve usulsüzlüklerle mücadele etmek için Trump’ı destekleyen ve seçim sonuçlarına itiraz etmek için başvuru yapma iddiasında bulunan “True the Vote” isimli oluşuma 2.5 milyon dolarlık bağışta bulunan Kuzey Carolinalı iş insanı Fredric Eshelman, parasını geri almak için mahkemeye başvurdu. Eshelman, Trump’ın adının geçtiği oluşuma inancının kalmadığını ve verdiği paranın usulünce kullanılmadığını söyledi.

“GÖREVİMİZ BU SEÇİMDEN ÇOK DAHA BÜYÜK”

Trump’ı destekleyen bir seçim etikleri kuruluşu olarak tanıtılan True the Vote isimli kuruluşa 2.5 milyon dolar verdiğini söyleyen Eshelman, Teksas’ta kurulan oluşumun 7 salıncak eyalette seçim sonuçlarına itiraz edeceğini, dava açacağını ve usulsüzlükleri ortaya çıkaracağını iddia ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili ilk haberi Bloomberg yaparken, açılan davaya göre Eshelman, True the Vote’un bu projeyi iptal ettiği ve ısrarlı aramalarına yanıt vermediğini aktardı.

Trump’ın avukat ekibi de seçimlerle ilgili 38 yasal başvuru yapmış ve bunların hepsinden olumsuz sonuç almıştı. True the Vote isimli oluşum bir basın açıklaması yaparak, “Görevimiz bir seçimden çok daha büyük ve bu da gelecekteki seçim sistemini tamir etmek” duyurusunu yaptı.

