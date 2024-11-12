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Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı iddia edildi

Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı iddia edildi
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD, ikinci Donald Trump dönemini beklerken, Trump ekibini oluşturuyor. Afganistan ve Ortadoğu'da askerlik yapan Waltz'ın bu göreve seçilmesinin ABD'nin küresel duruşunun yeniden düzenlenmesi anlamına geldiği yorumları yapılıyor. Waltz, Çin konusunda şahin, rekabetin kararlılıkla sürdürülmesinden yana. Ukrayna'ya silah gönderilmesine de şüpheyle yaklaşıyor.

Trump'ın belirlediği bir diğer isim, Birleşmiş Milletler Büyükelçi adayı Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik.

Stefanik, Ukrayna’ya silah desteğinin kesilmesini ve savaşın sona ermesini istiyor. Bu sebeple daha önce Rusya yanlısı olmakla suçlanmıştı.

EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATIYOR MU?

Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak ise Senatör Marco Rubio'yu düşündüğü ülke basınında iddia ediliyor.

Trump ayrıca, Eğitim Bakanlığı’nı kapatarak bakanlığın kaynaklarını eyaletlere yönlendireceğini açıkladı.

Eğitim için kişi başına harcanan paranın herhangi bir ülkenin 3 katı olmasına karşın ABD'de eğitimin dipte olduğunu savundu.

TRT

Etiketler donald trump eğitim bakanlığı kabine trump kabinesi
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