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  3. 12 Şubat 2018 22:02

Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Trump'ın gelini Vanessa Trump, bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın eşi gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

New York City Polisi tarafından yapılan açıklamada, Vanessa Trump’ın sabah saatlerinde  Donald Trump Jr., ile birlikte yaşadığı Manhattan’daki apartman dairesine eşi adına gelen bir mektubu açtığı ve içindeki beyaz tozdan etkinlediği belirtildi. Bölge polisi maddenin içeriğiyle ilgili henüz bilgi paylaşmadı.

ABD Başkanı’nın gelininin ve iki kişinin daha önlem amacıyla hastaneye götürüldüğü bildirildi. 

Venassa Trump ve Donald Trump Jr.’ın beş çocuğu bulunuyor. Olay esnasında çocukların evde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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