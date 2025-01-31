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Trump'ın inadı başka bir boyuta taşındı: ''Grönland'ı satın alacağız''

Trump'ın inadı başka bir boyuta taşındı: ''Grönland'ı satın alacağız''
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda 'şaka yapmadığını' ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma teklifinin 'şaka olmadığını' Çin'in adaya kaynak yerleştirme potansiyeli taşıdığını ve bu durumun ABD'nin güvenliğini ve enerji ihracatı için Arktik nakliye rotalarını tehdit ettiğini söyledi. Rubio açıklamasında, "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor" dedi.

DHA

Etiketler grönland abd Amerika donald trump
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