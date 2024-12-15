  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'ın istihbarat danışma kurulu başkanı belli oldu

Trump'ın istihbarat danışma kurulu başkanı belli oldu

Trump'ın istihbarat danışma kurulu başkanı belli oldu
Güncelleme:

Donald Trump, kendi sosyal medya platformunun CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, Devin Nunes’in hem danışma kurulu başkanlığı görevini yürüteceğini hem de kendi sosyal medya platformunun CEO’su olmaya devam edeceğini bildirdi.

Trump, "Devin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler abd donald trump ceo istihbarat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Şam'da tüyler ürperten görüntüler Şam'da tüyler ürperten görüntüler Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber