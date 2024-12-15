Trump'ın istihbarat danışma kurulu başkanı belli oldu

Donald Trump, kendi sosyal medya platformunun CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, Devin Nunes’in hem danışma kurulu başkanlığı görevini yürüteceğini hem de kendi sosyal medya platformunun CEO’su olmaya devam edeceğini bildirdi.

Trump, "Devin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak" ifadelerini kullandı.

DHA