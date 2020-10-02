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  3. 02 Ekim 2020 17:05

Trump'ın kızı ve damadının test sonucu belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından yakın çevresi de test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in testleri negatif çıktı.

Trump'ın kızı ve damadının test sonucu belli oldu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra yakın çevresinde bulunan herkes test yaptırdı. Trump'ın kızı Ivana Trum ve eşi Jared Kushner'in de koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs testleri negatif çıktı. Ivanka Trump ve eşi aynı zamanda Donald Trump'a danışmanlık yapıyorlar ve yakın çalışıyorlar. 

Haberi Beyaz Saray yardımcısı Carolina Hurley Twitter hesabından duyurdu. 

Trump2ın yardımcısı Pence de test yaptırmış ve koronavirüse yakalanmadığı açıklanmıştı. 

Trump koronavirüse yakalandı! Test sonucu pozitif çıktı!Trump koronavirüse yakalandı! Test sonucu pozitif çıktı!

 

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