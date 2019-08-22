Trump'ın önerisine Almanya ve İngiltere'den veto

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, G7 ülkelerinin G7 formatında toplanma kararı almalarının sebeplerinin devam ettiğini belirterek, bu sebepler ortadan kalkmadan Rusya'nın gruba katılamayacağını söyledi. İlerleyen saatlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Almanya ile aynı fikirde olduğunu vurgulayarak Rusyalı G-8 formatına kapıyı kapattı.



Seibert, Berlin’de Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’yı tekrar G7’nin içine katarak bu grubu G8 yapmak istemesine ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olarak Kırım’ı ilhak ettiğini ve Ukrayna’daki ayrılıkçıları siyasi ve askeri olarak desteklediğini anımsatan Seibert, “G7'deki partnerlerin 2014'te, G8 yerine G7 formatında toplanılacağına ilişkin kararı birlikte aldıklarının hatırlanması lazım. Bunun da sebepleri vardı." dedi.

BU DURUM DEVAM EDİYOR

Seibert, sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik emareler olduğunda zirvenin formatının değiştirilmesi üzerine konuşulabileceğini belirterek, "Bugünkü durumu biliyorsunuz. Bu durum devam ediyor. Böylelikle G7 partnerlerinin verdiği karar da." diye konuştu.

Sözcü Seibert, ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’nde konuyu gündeme taşıması durumunda, bunun

orada görüşüleceğini kaydetti.

MERKEL KAPIYI KAPATTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin’deki başbakanlık binası önünde askeri törenle karşıladığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın, "Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması" isteğini de değerlendirdi. Merkel, Rusya’nın belirli sebeplerden dolayı bu formattan çıkarıldığına işaret etti.

Rusya’nın Minsk sürecine ilişkin küçük ilerleme sağladığını dile getiren Merkel “Ancak bugünkü durumda hala yeterince ilerleme sağlanmış değil." dedi.

İNGİLTERE'DEN DE VETO

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Merkel ile aynı fikirde olduğunu belirten Johnson, Rusya’nın sadece Ukrayna’da değil başka yerlerde de provokasyonlarda bulunduğunu kaydetti.

İki lider hafta sonu Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi’nde de bir araya gelecek. Johnson ayrıca, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te görüşecek.

RUSYA NE DEMİŞTİ?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya’ya somut bir öneri yapılması ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zaharova, şu anki durumda önerinin ne olduğunun anlaşılmadığını belirtti.

TRUMP'IN ÖNERİSİ

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını ifade ederek, "Rusya'nın da bu grubun (G7) içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum." demişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.