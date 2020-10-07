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  3. 07 Ekim 2020 21:35

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Covid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi." ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Covid-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

sağlık , trump , korona , koronavirüs
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