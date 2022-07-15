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Trump'tan adaylık sinyali

Trump'tan adaylık sinyali

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda, 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olabileceğinin sinyalini verdi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ABD’de 2024 yılında yapılacak olan başkalık seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump verdiği bir röportajda, seçimlerde aday olacağına dair sinyal vererek, Kendi aklımda, bu kararı çoktan verdim, bu yüzden artık hiçbir şey etkili değil. Kendi kafamda bu kararı çoktan verdim” ifadelerini kullandı.

Kendisini bekleyen asıl büyük kararın, aday olduğunu Kasım’daki kongre ara seçiminden önce mi, yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu aktaran Trump, “Önce mi, sonra mı? Bu benim büyük kararım olacak" dedi.

Ara seçimlerden önce açıklama yapmanın bir avantaj sağlayabileceğini belirten Trump, bunun diğer potansiyel adayların kendi kampanyalarını başlatmaktan caydırabileceğini aktardı.

Diğer potansiyel Cumhuriyetçi adaylar hakkında endişelenmediğini dile getiren Trump, şu anda en güçlü Cumhuriyetçi aday olarak kabul edilen Florida Valisi Ron DeSantis’i rakip olarak görmediğini ifade etti.
ABD basınında yer alan haberlerde, Trump’ın 2024 seçimleri için adaylığını Eylül ayında açıklayacağı öne sürüldü.

RealClearPolitics anket ortalaması, Trump’ın oyların ortalama yüzde 53’ünü alarak potansiyel Cumhuriyetçi rakiplerinin çok önünde olduğunu ve ardından yüzde 20,5 ile DeSantis’in geldiğini gösterdi.

İHA

Etiketler abd donald trump adaylık
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