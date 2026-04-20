Trump'tan bomba iddia: ''İran'la anlaşma bugün imzalanacak''

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın bugün Pakistan’da imzalanacağını açıkladı.

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden gerilimi sonlandırması beklenen ateşkes müzakerelerinin ikinci turu öncesinde, Tahran ve Washington hattından birbirine zıt açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’daki görüşmelere katılmayacaklarını ifade etmişti. Bekayi, ABD’nin liman ablukalarını sürdürmesini ve önceki ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek, "Mevcut şartlar altında ABD tarafı güven vermiyor, masada olmayacağız" mesajını vermişti.

"Anlaşma bugün imzalanacak"

İran’dan gelen bu sert mesaja rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir açıklama geldi. Trump, müzakerelerin devam ettiğini öne sürerek, "İran ile anlaşma bugün Pakistan'da imzalanacak" dedi.

