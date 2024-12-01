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Trump'tan BRICS ülkelerine açık tehdit

Trump'tan BRICS ülkelerine açık tehdit
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ABD'de başkan seçilen Donald Trump, dolardan uzaklaşmaya çalışan BRICS ülkelerine yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin sona erdiğini söyledi.

BRICS ülkelerinin, yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istediklerini belirten Trump, "Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli” ifadelerini kullandı.

 

DHA

Etiketler abd donald trump brics gümrük tarifesi
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