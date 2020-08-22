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  3. 22 Ağustos 2020 09:20

Trump'tan çok konuşulacak Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramamı istedi” dedi.

Trump'tan çok konuşulacak Türkiye açıklaması
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ABD’de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Old Forge kentinde dün yaptığı miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinden bahsetti. 

Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, “Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramamı istedi. Dedi ki ‘Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan’ı ara’. Ben de ‘Neden sen aramıyorsun?’ diye sordum. ‘Onun saygı duyduğu tek kişi sensin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Trump, Erdoğan’ın ABD’ye değil kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında liderlerin “Erdoğan, bir tek seni dinler bizi dinlemiyor” dediklerini öne sürmüştü.
 

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