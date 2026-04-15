  Trump'tan dikkat çeken açıklama: ''Çin, İran'a silah göndermeyecek''

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ten İran'a silah göndermemesini istediğini, Xi'nin bunu kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in İran'a silah tedarik edeceği yönünde çıkan haberlere değindi. Trump paylaşımında, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de yapıyorum, dünya için de. Bu durum bir daha asla tekrarlanmayacak. İran'a silah göndermeyecekleri konusunda anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı. Gelecek ay Çin'e yapacağı ziyareti işaret eden Trump, "Birkaç hafta içinde oraya vardığımda Devlet Başkan Xi bana kocaman, sımsıkı sarılacak. Bu, kavga etmekten daha iyi değil mi? Ama unutmayın, gerekirse savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyiyiz" ifadelerine yer verdi.

Trump, Fox Business'a verdiği röportajda ise, "Çin'in İran'a silah verdiğini duymuştum, yani bunu her yerde görüyorsunuz. Ben de ona bunu yapmamasını rica eden bir mektup yazdım ve o da bana esasen bunu yapmayacağını belirten bir mektup yazdı" ifadelerini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD istihbaratına göre Çin'in İran'a gelişmiş silahlar göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

İHA

