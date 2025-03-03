Trump'tan dikkat çeken paylaşım: ''Yarın gece büyük olacak''

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yarın gece büyük olacak. Olanı olduğu gibi söyleyeceğim'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk Kongre konuşmasından bir gün önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, “Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler, onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın!” ifadelerini kullandı.

DHA