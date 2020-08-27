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  3. 27 Ağustos 2020 07:17

Trump'tan Doğu Akdeniz çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı yaptı

Trump'tan Doğu Akdeniz çağrısı
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın bugün Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Trump ve Miçotakis'in görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

AA

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abd , yunanistan , donald trump , doğu akdeniz
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