Trump'tan Fed Başkanı Powell'a istifa baskısı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı istifaya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye ‘Powell'ın soruşturulması’ çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı. Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli" ifadesini kullandı.
DHA
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