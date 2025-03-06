Trump'tan Hamas'a skandal çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu aktardı. Trump, Hamas'la ilgili, “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak” ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas liderlerine çağrıda bulunarak, “Bu sizin son uyarınız. Şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır” dedi.