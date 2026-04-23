Trump'tan Hürmüz Boğazı talimatı: Donanmaya ''vur emri'' verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması'na Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi batırma emri verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler de olsa vurup batırma emri verdim. Hiçbir tereddüt olmayacak" ifadelerini kullanarak, İran'ın 159 gemisinin "denizin dibinde" olduğunu vurguladı.



İran'ın Boğaz'a döşediği mayınlara da değinen Trump, "Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetlerin üç kat artırılmış şekilde devam etmesini emrediyorum" dedi.

"Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde"

Trump İran'da iç çekişme yaşandığını iddia ederek, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. Savaş alanında ağır kayıplar veren 'sertlik yanlıları' ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi boğazdan giremez veya boğazdan çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz kapatılmış durumda" ifadelerine yer verdi.

