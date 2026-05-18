Trump'tan İran'a ağır tehdit: ''Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak!''

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla İran yönetimine sert uyarılarda bulundu. Tahran'ın acil adım atması gerektiğini vurgulayan Trump, "Zaman daralıyor, aksi takdirde onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak" ifadelerini kullanarak uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir çıkışa imza attı.

Haber3.com dış haberler masasının derlediği bilgilere göre;

"Aksi Takdirde Onlardan Geriye Hiçbir Şey Kalmayacak"

Sanal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine doğrudan seslenen ve acil somut adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan ABD Başkanı, oldukça sert bir üslup kullandı.

Trump paylaşımında, "İran için zaman daralıyor ve hızlı bir şekilde harekete geçseler iyi olur, aksi takdirde onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" ifadelerine yer vererek üstü kapalı bir askeri veya ağır yaptırım müdahalesinin sinyalini verdi.

