Trump'tan İran'a bir tehdit daha: ''Anlaşmayı kabul etmezlerse...''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sundukları barış teklifine ilişkin, ''Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayım, zaten efsanevi hale gelen Destansı Öfke operasyonu sona erecek. Son derece etkili olan abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasına olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamaması durumunda bölgedeki saldırıların dozunun artacağını belirten Trump, “Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu ne yazık ki öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur” tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Hürmüz'den güvenli geçiş sağlanacaktır"

ABD ile İran arasında kalıcı barış için görüşmeler sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran Körfezi ve Umman Denizi'ndeki kaptanlara ve gemi sahiplerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte İran'ın düzenlemelerine uydukları ve bölgesel deniz güvenliğine katkı sağladıkları için teşekkür ederiz. Saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır" denildi.

