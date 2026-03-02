Trump'tan İran'a ikinci dalga saldırı sinyali: ''Büyük dalga yakında geliyor!''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında İran operasyonuna dair çarpıcı ve bir o kadar da sert açıklamalarda bulundu. "Büyük dalga yakında geliyor" diyen Trump, harekatın seyrine, öldürülen liderlere ve İran’ın geleceğine dair dünya kamuoyunu sarsacak iddialar ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlatılan askeri harekatın gidişatı hakkında Amerikan basınına konuştu. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduklarını hatırlatan Trump, operasyonun ilk safhalarının beklediklerinden daha hızlı ilerlediğini vurguladı.

"49 Lideri Öldürdük, Ülkeyi Kim Yönetiyor Belli Değil"

Trump’ın en çarpıcı iddiası, İran yönetim kademesine yönelik oldu. Operasyonun başlangıcından bu yana 49 üst düzey İranlı liderin öldürüldüğünü savunan Trump, "Bunlar liderlerdi ve bazıları da yeni değerlendiriliyordu. Şu anda İran'da liderin kim olduğunu bilmiyoruz, muhtemelen kendileri de bilmiyor. Tespit edilemez olduklarını sandılar ama yanıldılar" ifadelerini kullandı.

"Büyük Dalga Yakında Geliyor"

Saldırıların şiddetinin artacağını belirten ABD Başkanı, şu anki durumu "perişan ediyoruz" şeklinde tanımlarken ekledi: "Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile. Büyük dalga henüz gelmedi, yakında geliyor." Trump ayrıca İran halkına evde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak, dışarısının güvenli olmadığını söyledi.

Savaşın Süresi: 4 Haftalık Plan

Savaşın ne kadar süreceği sorusuna iyimser bir yanıt veren Trump, "Her zaman bu işin dört hafta süreceğini düşünmüştüm. Şu an programın biraz önündeyiz" dedi. Müzakere kapılarının İran’ın uranyum zenginleştirme inadı nedeniyle kapandığını belirten Trump, "İran'la başa çıkmanın yolu budur. İstediğimizi vermediler, vermeleri gerekirdi" diyerek askeri harekatın tek seçenek olduğunu savundu.

"Arap Ülkelerine Saldırılarına Şaşırdık"

İran’ın bölgedeki misillemelerine de değinen Trump, Tahran’ın Arap ülkelerini hedef almasından şaşkınlık duyduğunu belirtti. Arap liderlerin "zeki ve sert" olduğunu söyleyen Trump, ABD’nin bu saldırıları püskürtme konusunda destek teklif ettiğini ancak bölgenin bir savaş sarmalına girdiğini ifade etti.

DHA