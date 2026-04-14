Trump'tan İran'la anlaşma sinyali! Tarih vererek açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan ABD-İran müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanarak, ikinci turun da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılabileceğini aktardı.



ABD-İran müzakerelerinde yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’e değinen Trump, "Fevkalade biri, bu nedenle oraya (Pakistan’a) geri dönmemiz daha muhtemel. Neden bu işle hiçbir ilgisi olmayan başka bir ülkeye gidelim ki?" dedi.

