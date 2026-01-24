  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan Kanada'ya tehdit: ''Çin ile anlaşma yaparsa...''

Trump'tan Kanada'ya tehdit: ''Çin ile anlaşma yaparsa...''

Trump'tan Kanada'ya tehdit: ''Çin ile anlaşma yaparsa...''
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Çin ile bir anlaşma yapması durumunda, ABD'ye giren tüm Kanada ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer (Kanada Başbakanı Mark) Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'teslimat limanı' haline getireceğini düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir" ifadelerini kullandı.

Çin ile iş yapmanın Kanada için yıkıcı sonuçları olacağını savunan Trump, “Çin, işletmelerinin, sosyal dokusunun ve genel yaşam tarzının yok edilmesi de dahil olmak üzere Kanada'yı canlı canlı yiyecek ve tamamen yutup bitirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, paylaşımında Kanada'ya açık bir gözdağı vererek, “Eğer Kanada, Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD'ye giren tüm Kanada mal ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır” tehdidinde bulundu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler
Genç kızların ''erkek'' tartışması işkenceye dönüştü! Korkunç görüntüler
Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada
Video çekmek isterken kurtlara yem oluyordu! Korku dolu anlar kamerada
Otobüsün otomobili biçtiği korkunç kaza kamerada!
Otobüsün otomobili biçtiği korkunç kaza kamerada!
Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar!
Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar!
Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi
Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi
Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti
Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti
Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti!
Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti!
2026'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türk okulları kaçıncı sırada?
2026'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türk okulları kaçıncı sırada?
Etiketler abd donald trump çin gümrük vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi Tam 14 gündür kayıptı! Umutlar tükenirken müjdeli haber geldi Otobüsün otomobili biçtiği korkunç kaza kamerada! Otobüsün otomobili biçtiği korkunç kaza kamerada! Otogarda korkunç kaza: Çocuğa çarpıp terminal binasına daldı Otogarda korkunç kaza: Çocuğa çarpıp terminal binasına daldı Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti! Genç kadını koli bandıyla bağlayıp, kezzapla işkence etti! Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar! Sosyal medyanın fenomen kasabına kurşun yağdırdılar! Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti Sarı alarm verilen ilde korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti Her satırı olay! Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında skandal iddialar Her satırı olay! Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında skandal iddialar İstanbul gece hayatında ''operasyon'' korkusu: Artık müşteriler adım adım izleniyor İstanbul gece hayatında ''operasyon'' korkusu: Artık müşteriler adım adım izleniyor 2026'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türk okulları kaçıncı sırada? 2026'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türk okulları kaçıncı sırada? Kuraklığın vurduğu ünlü tatil cenneti şimdi de sular altında kaldı Kuraklığın vurduğu ünlü tatil cenneti şimdi de sular altında kaldı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Nakit sıkıntısı düğünlerdeki o geleneğin sonunu getirdi! Davetiyede görürseniz şaşırmayın Nakit sıkıntısı düğünlerdeki o geleneğin sonunu getirdi! Davetiyede görürseniz şaşırmayın Erdoğan'dan ''Suriye'nin kuzeyi'' mesajı: ''Hepimiz istifade edeceğiz'' Erdoğan'dan ''Suriye'nin kuzeyi'' mesajı: ''Hepimiz istifade edeceğiz'' THY, ABD seferlerini iptal etti THY, ABD seferlerini iptal etti İran'da sokaklar kan gölü: Can kaybı 5 bini aştı! İran'da sokaklar kan gölü: Can kaybı 5 bini aştı! Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor