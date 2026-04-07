Trump'tan kitlesel yıkım tehdidi! Süre verip tehdit etti: ''Tüm ülkeyi yok edeceğiz''

Dünya diken üstünde! ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada İran’a Salı akşamı saat 20.00’ye kadar süre verdi. Anlaşma sağlanmazsa İran’ın tüm köprülerinin, elektrik santrallerinin ve altyapısının tek bir gecede yerle bir edileceğini duyuran Trump, "Planımız hazır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD saatiyle salı günü 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirterek, anlaşma sağlanmaması durumunda İran'ın altyapısının yok edileceğini bildirdi. Trump, “Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak. Onlarla görüşüyoruz. Yarın akşam ABD saati ile akşam sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Trump, bu konuda endişeli olmadığını kaydederek, “Umarım bunu yapmak zorunda kalmam” diye konuştu.

TRUMP: NATO ÜLKELERİ İRAN KONUSUNDA ABD’YE DESTEK OLMADI

Trump, NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını ve bunun için o ülkelere kızgın olduğunu vurgulayarak, İngiltere ve Almanya'nın tavrını eleştirdi. ABD'nin Uzak Doğu'daki müttefiklerine de tepki gösteren Trump, “Bize yardım etmeyen başka kim var biliyor musunuz? Güney Kore, bize yardım etmedi. Avustralya, bize yardım etmedi. Japonya, bize yardım etmedi. Japonya’da onları Kuzey Kore’den korumak için 50 bin askerimiz var” dedi.

İRAN'DA KURTARILAN PİLOTLARLA İLGİLİ OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, İran tarafından düşürülen iki F-15 savaş uçağının mürettebatının kurtarılmasına ilişkin operasyonun detaylarını aktardı. İlk kurtarma operasyonunda alçak irtifada uçan 21 askeri uçağın İran hava sahasına girdiğini söyleyen Trump, bu operasyonun toplamda 48 saat sürdüğünü dile getirdi. Trump, “Arama ve kurtarma ekiplerinin bu ilk dalgası, F-15 pilotunun yerini başarıyla tespit etti ve pilot, düşman topraklarından kurtarıldı. Bu arada silah sistemi subayı albay, pilottan oldukça uzak bir mesafeye inmişti” ifadelerini kullandı.

DHA