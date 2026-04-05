Trump'tan küfürlü tehdit: ''Çılgın p..ler! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız!''

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tehditte bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!" tehdidinde bulundu. Paylaşımında küfürlü ifadelere yer veren Trump, "Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da kurtarıldığını açıklamasının ardından askerlere ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladığı ilk açıklamada Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, ‘insan ve ekipman’ açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz" dedi.

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen ABD Başkanı, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

Donald Trump yaptığı ikinci paylaşımda ise İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreye ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak - hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

DHA / İHA