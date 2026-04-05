  Trump'tan küfürlü tehdit: ''Çılgın p..ler! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız!''

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik benzeri görülmemiş tehdit! Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına öfke kusan Trump, sosyal medya üzerinden küfürler yağdırarak Salı günü için "elektrik santrali ve köprü günü olacak" dedi. Düşürülen F-15E pilotlarının kurtarılma hikayesini kahramanlık destanına çeviren Trump, İran’ı haritadan silmekle mi tehdit ediyor? İşte dünya siyasetini sarsan o skandal ifadeler ve Oval Ofis’te düzenlenecek kritik toplantının detayları...

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tehditte bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!" tehdidinde bulundu. Paylaşımında küfürlü ifadelere yer veren Trump, "Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da kurtarıldığını açıklamasının ardından askerlere ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladığı ilk açıklamada Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, ‘insan ve ekipman’ açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz" dedi.

"13.00’te Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim"

Pilotları kurtarma operasyonuna değinen ABD Başkanı, "İkinci operasyon, ilkinden sonra gerçekleştirildi; ilk operasyonda pilotu güpegündüz kurtardık, bu da alışılmadık bir durumdu ve İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği. Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

"Daha önce benzeri görülmemiş olacak"

Donald Trump yaptığı ikinci paylaşımda ise İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreye ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak - hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

DHA / İHA

Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Hadise'nin sahnedeki erotik şovu olay oldu, ünlü sanatçı resti çekti!
Hadise'nin sahnedeki erotik şovu olay oldu, ünlü sanatçı resti çekti!
Sevgilisinin tehdit mesajları olay olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz Seren Ay Çetin açıklaması
Sevgilisinin tehdit mesajları olay olmuştu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz Seren Ay Çetin açıklaması
Kendisini Mesih ilan etti, evinin çatısına yazdığı yazılar polisi alarma geçirdi!
Kendisini Mesih ilan etti, evinin çatısına yazdığı yazılar polisi alarma geçirdi!
Mert Ramazan Demir'den Fatih Altaylı'nın kazandığın parayı ne yapıyorsun sorusuna dikkat çeken yanıt
Mert Ramazan Demir'den Fatih Altaylı'nın kazandığın parayı ne yapıyorsun sorusuna dikkat çeken yanıt
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi!
Mersin'de dehşet! Azgın sulara atlayan genç akıntıya kapıldı; kayıp gencin son anları kamerada
Mersin'de dehşet! Azgın sulara atlayan genç akıntıya kapıldı; kayıp gencin son anları kamerada
Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Etiketler donald trump İran küfür hürmüz boğazı abd savaş F-15E hürmüz
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den açıklamalar peş peşe geldi! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den açıklamalar peş peşe geldi! Mert Ramazan Demir'den Fatih Altaylı'nın kazandığın parayı ne yapıyorsun sorusuna dikkat çeken yanıt Mert Ramazan Demir'den Fatih Altaylı'nın kazandığın parayı ne yapıyorsun sorusuna dikkat çeken yanıt Kütahya'da korkutan deprem! Kütahya'da korkutan deprem! Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor! Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor! Türkiye'nin havadaki gururları ambargoları yıkıp 4 kıtayı birden fethetti Türkiye'nin havadaki gururları ambargoları yıkıp 4 kıtayı birden fethetti Tüm emeklilere enflasyon farkı zammından kötü haber! Tüm emeklilere enflasyon farkı zammından kötü haber! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Gök gürültülü sağanak ve yağmur alarmı verildi! Güzel oyuncu Bahar Şahin'den meslektaşı Serenay Sarıkaya hakkında olay açıklama Güzel oyuncu Bahar Şahin'den meslektaşı Serenay Sarıkaya hakkında olay açıklama Ağır kış şartları sonrası endişeli bekleyiş sona erdi; bereketli topraklardan müjdeli haber! Ağır kış şartları sonrası endişeli bekleyiş sona erdi; bereketli topraklardan müjdeli haber! Mircea Lucescu'dan kötü haber; Yoğun bakıma alındı, durumu kritik! Mircea Lucescu'dan kötü haber; Yoğun bakıma alındı, durumu kritik!
Akaryakıtta savaş zamları sürüyor! Depoları fulleyin; 7 TL'lik dev zam geliyor! Akaryakıtta savaş zamları sürüyor! Depoları fulleyin; 7 TL'lik dev zam geliyor! Eskort siteleri üzerinden fuhuş skandalında kadın katalogları ve müşteri listeleri ele geçirildi Eskort siteleri üzerinden fuhuş skandalında kadın katalogları ve müşteri listeleri ele geçirildi İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı İstanbul'da bebek katili Öcalan pikniği; Sebahat Tuncel gözaltına alındı! İstanbul'da bebek katili Öcalan pikniği; Sebahat Tuncel gözaltına alındı! İran 2 ABD kargo uçağını ve 2 askeri helikopteri düşürdüğünü ilan etti İran 2 ABD kargo uçağını ve 2 askeri helikopteri düşürdüğünü ilan etti Lakabıydı tam 48 yıl sonra gerçek adı oldu: Seyfullah gitti, Atom geldi! Lakabıydı tam 48 yıl sonra gerçek adı oldu: Seyfullah gitti, Atom geldi! İzmir’de korku dolu anlar! Bataklığa dönen arazide mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı! İzmir’de korku dolu anlar! Bataklığa dönen arazide mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı! Kargo aracıyla mahallenin maskotunu kaldırımda ezip kaçtılar! Kargo aracıyla mahallenin maskotunu kaldırımda ezip kaçtılar! İstanbul'da sokak ortasında kadına görülmemiş şiddet: Bir değil 2 kadını birden darp etti! İstanbul'da sokak ortasında kadına görülmemiş şiddet: Bir değil 2 kadını birden darp etti!