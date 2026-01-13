  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan olay açıklama: ''Protestolara devam edin, yardım yolda''

Trump'tan olay açıklama: ''Protestolara devam edin, yardım yolda''

Trump'tan olay açıklama: ''Protestolara devam edin, yardım yolda''
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı göstericilere protestolara devam etmeleri için çağrıda bulunarak, ''Yardım yolda'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı protestoculara seslenerek, “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” ifadelerini kullandı.

Protestoculara yönelik şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını isteyen Trump, “Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek” dedi.

Protestoculara yönelik şiddet sona erene kadar Tahran yönetimiyle masaya oturmayacağını belirten Trump, “Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmeleri iptal ettim” açıklamasında bulundu.

Trump paylaşımını, “Yardım yolda” sözleriyle bitirirken, kendi seçim sloganı olan ‘MAGA’ya atıfta bulunarak ‘MIGA’ (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Büyük Yapın) kısaltmasını kullandı.

İran'daki protestolarda can kaybı 600'ü aştı

İran'da ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolarda 646 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Öte yandan, Tahran Üniversitesi’ne bağlı öğrenci yurtlarının 10 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Etiketler İran donald trump protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı YÖK'ten tüm üniversitelere cuma namazı talimatı YÖK'ten tüm üniversitelere cuma namazı talimatı Ev hapsi istenmişti... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi Ev hapsi istenmişti... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! 80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti 80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı
İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak! Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak! Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi İnternette sergiledikleri Türk ve yabancı uyruklu kadınları kapı kapı gezdirip pazarlamışlar! İnternette sergiledikleri Türk ve yabancı uyruklu kadınları kapı kapı gezdirip pazarlamışlar! Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi