Trump'tan olay açıklama: ''Protestolara devam edin, yardım yolda''

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı göstericilere protestolara devam etmeleri için çağrıda bulunarak, ''Yardım yolda'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı protestoculara seslenerek, “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” ifadelerini kullandı.

Protestoculara yönelik şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını isteyen Trump, “Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek” dedi.

Protestoculara yönelik şiddet sona erene kadar Tahran yönetimiyle masaya oturmayacağını belirten Trump, “Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmeleri iptal ettim” açıklamasında bulundu.

Trump paylaşımını, “Yardım yolda” sözleriyle bitirirken, kendi seçim sloganı olan ‘MAGA’ya atıfta bulunarak ‘MIGA’ (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Büyük Yapın) kısaltmasını kullandı.

İran'daki protestolarda can kaybı 600'ü aştı

İran'da ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolarda 646 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Tahran Üniversitesi’ne bağlı öğrenci yurtlarının 10 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi

DHA