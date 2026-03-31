  1. Anasayfa
  2. Dünya
Trump'tan savaşa girmeyen ülkelere sert çıkış: ''Gidin kendi petrolünüzü alın''

Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle jet yakıtı tedarik edemeyen ülkelere tepki göstererek, ''Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı temin edemeyen tüm o ülkelere, örneğin İran'ın çökertilmesine dahil olmayı reddeden Birleşik Krallık gibi ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bol miktarda var. İkincisi, biraz gecikmiş bir cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve onu sadece alın” ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin ABD'yi yalnız bıraktığını savunan ve artık kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini belirten Trump, “Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeye başlamanız gerekecek, tıpkı sizin bizim yanımızda olmadığınız gibi ABD de artık size yardım etmek için orada olmayacak. İran esasen büyük bir yıkıma uğratıldı. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın” açıklamasında bulundu.

FRANSA'YA HAVA SAHASI TEPKİSİ

Trump, sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kapatan Fransa'yı hedef aldı. Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

“Fransa, askeri malzemelerle yüklü ve İsrail’e giden uçakların kendi hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan ‘İran Kasabı’ konusunda hiçbir yardımda bulunmadı. ABD bunu asla unutmayacak.”

DHA

Etiketler abd donald trump petrol hürmüz boğazı İran
