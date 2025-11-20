  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak!

Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak

Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.

ABD Kongresi'nin kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, Epstein’in Demokratların yönetimi döneminde değil, 2019 yılında kendisinin ilk görev döneminde resmi olarak suçlandığını hatırlatarak, "Epstein hayatı boyunca Demokrat Partili oldu. Demokrat siyasetçilere binlerce dolar bağış yaptı" ifadelerini kullandı. Epstein’in Bill Clinton dahil önde gelen Demokrat siyasetçilerle yakın ilişki içinde olduğunu iddia eden Trump, "Demokratlar hakkındaki gerçekler ve onların Jeffrey Epstein ile bağlantıları yakında ortaya çıkabilir; çünkü Epstein dosyalarının yayımlanmasına ilişkin yasayı az önce imzaladım!" dedi. Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısının kendisinin isteği doğrultusunda ABD Kongresi’nin her iki kanadından da geçtiğini söyleyen Trump, "Adalet Bakanlığı, benim talimatımla yaklaşık 50 bin sayfalık belgeyi halihazırda Kongre'ye teslim etti" ifadelerini kullandı.

Trump Biden yönetimini ve Demokratları suçladı

Kendisinden önce görevde bulunan Joe Biden yönetiminin ise "Demokrat Epstein ile ilgili tek bir dosya ya da sayfa bile teslim etmediğini" ve "konu hakkında konuşmayı bile reddettiğini" vurgulayan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti’den çok kendilerini etkileyen ‘Epstein’ meselesini, bizim muazzam başarılarımızı gölgelemek için kullandılar" iddiasında bulundu.

Biden’in 4 yıllık görevi süresince ABD’nin Demokratların ürettiği birçok "cadı avı" ve "aldatmaca" ile yıpratıldığını savunan Trump, "Bunların tamamı ülkemiz için son derece zararlı ve ayrıştırıcıydı; Cumhuriyetçilerin ve Trump yönetiminin yaptığı olağanüstü işleri gölgelemek ve dikkatleri dağıtmak için yapıldı" dedi. Kendisini hedef alan Epstein ile iddiaları "aldatmaca" olarak niteleyen Trump, "Bu son aldatmaca da tıpkı diğerleri gibi Demokratların elinde ters tepecek" açıklamasında bulundu.

Epstein davası

ABD'li milyarder Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı.

Epstein’in Trump ile ilişkisi tartışmalara neden olmuştu

Trump’ın Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddiaları ise tartışmalara neden olmuştu. Trump, başlarda bu iddiaları reddederek Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti. Epstein dosyalarının "pis ve sıkıcı" olduğunu ve bu konuya duyulan ilgiye mana veremediğini ifaden eden Trump, meselenin Demokratlar tarafından gündeme getirilen bir "aldatmaca" olduğunu iddia etmişti.

Trump baskıların ardından geri adım atmıştı

Artan kamuoyu baskısı üzerine keskin bir geri dönüş manevrası yapan Trump, Cumhuriyetçi Parti temsilcilerini Epstein dosyalarının yayımlanmasına destek vermeye çağırmış ve "Gizleyecek bir şeyimiz yok" açıklamasında bulunmuştu. İlgili tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da da kabul edilmişti. ABD Kongresi'nin iki kanadından da geçen yasa tasarısının, Trump'ın imzasına sunularak yasalaşacağı açıklanmıştı.

İHA

text-ad
Etiketler Epstein davası donald trump imza kamuoyu abd Amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi! Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi! Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi! MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi! Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar! Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu
Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! ''O engelli, ben kanerim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti! ''O engelli, ben kanerim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti!