Trump'tan tarihi UFO kararı: Pentagon'un gizli uzaylı dosyaları halka açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır gizemini koruyan UFO ve UAP dosyaları için düğmeye bastı. Trump, Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerindeki gizli belgelerin şeffaf şekilde yayımlanmasını istedi. Obama’nın "istatistiksel varlık" açıklamasının ardından gelen bu hamle, dünya dışı yaşam tartışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya kamuoyunun on yıllardır merakla beklediği "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve dünya dışı yaşam formlarına dair gizli devlet arşivlerini açma kararı aldı. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı resmi açıklamada, şeffaflık vurgusu yaparak belgelerin kamuoyuyla paylaşılması sürecini başlattığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Teyakkuzda

Başkan Trump, başta Savunma Bakanı Pete Hegseth olmak üzere tüm ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerine çağrıda bulunarak, 'Tanımlanamayan Uçan Fenomenler' (UAP) başlığı altındaki tüm dökümanların hızla tespit edilip yayımlanmasını istedi. Trump açıklamasında, halkın gerçeği bilmeye hakkı olduğunu ve bu karmaşık bilgilerin artık gizli kalmaması gerektiğini belirtti.

Obama'nın Açıklamaları Süreci Tetikledi mi?

Bu hamlenin zamanlaması, eski Başkan Barack Obama’nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evrenin büyüklüğüne dikkat çekerek başka yaşam formlarının varlığına dair "istatistiksel" inancını dile getirmesinin hemen ardından geldi. Trump yönetimi, Obama'nın teorik yaklaşımını somut belgelerle bir sonuca bağlamayı hedefliyor.

Pentagon Arşivlerinde Ne Var?

Her ne kadar Pentagon'un 2024 yılı raporları "uzaylı varlığına dair kesin bir kanıt bulunamadığını" iddia etse de, Trump’ın talimatı ordunun elindeki en güncel ve "filtresiz" verilerin ilk kez gün yüzüne çıkması anlamına gelebilir. Sürecin hangi dosyaları kapsayacağı ve ne kadarının sansürsüz paylaşılacağı ise dünya basınında şimdiden en çok konuşulan başlık haline geldi.

