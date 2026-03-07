Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bugün çok sert vuracağız''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın komşu ülkelerden özür dileyerek teslim olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin artık Orta Doğu'nun ''kaybedeni'' olduğunu savundu. İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini belirten Trump, ''Bugün İran çok sert vurulacak'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın komşu ülkelerden özür dilemesini "teslimiyet" olarak niteledi ve Tahran için "Orta Doğu’nun kabadayısı değil, kaybedeni" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cehenneme çevrilen İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve onlara bir daha ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı. İran, binlerce yıl sonra ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine yenildi. Bana 'Teşekkürler Başkan Trump' dediler, ben de 'Rica ederim' dedim. İran artık Orta Doğu'nun 'kabadayısı' değil; aksine 'kaybedeni' olmuştur ve teslim olana ya da tamamen çökene kadar onlarca yıl bu şekilde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bugün İran çok sert vurulacak"

İran'a yönelik saldırıların bugün daha da sertleşeceğini kaydeden Trump, daha önce hedef listesinde olmayan yeni bölgelerin ve grupların hedef alınacağını duyurdu. Trump, “Bugün İran çok sert vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya” açıklamasında bulundu.

DHA