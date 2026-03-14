  Trump'tan tüm dünyaya çağrı: Savaş gemileriyle Hürmüz Boğazı kuşatılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit eden girişimlerine karşı küresel bir deniz gücü oluşturulacağını açıkladı. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeleri bölgeye savaş gemisi göndermeye çağıran Trump, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının şiddetlenerek devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji arzı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran'ın boğazı kapatma girişimlerine yanıt olarak, aralarında Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'nin de bulunduğu küresel güçlere çağrıda bulunan Trump, bölgeye ortak savaş gemisi gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

"İran'ın Kapasitesini Yok Ettik"

Trump, İran'ın askeri gücüne dair yaptığı değerlendirmede, "İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik; ancak İHA göndermeleri, mayın bırakmaları veya yakın mesafeli füze fırlatmaları onlar için kolay" ifadelerini kullanarak, asimetrik tehditlere dikkat çekti.

ABD'nin bölgedeki askeri angajmanını artıracağının altını çizen Trump, şu sert ifadeleri kullandı: "ABD, kıyı şeridini cehenneme çevirecek şekilde bombalayacak ve İran tekneleri ile gemilerini suların dışına itecek şekilde vurmaya devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz."

 Trump'ın bu hamlesi, sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı bir "tehdit unsuru" olmaktan çıkarma amacı taşıyan diplomatik ve askeri bir strateji olarak okunuyor. Küresel ticaretin kalbi sayılan bu boğazın güvenliğinin sağlanması, dünya enerji piyasaları üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş!
Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş!
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği
Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı
Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı
Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı
Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı
Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü!
Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü!
Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı!
Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı!
Okulda Atatürk'e hakaret skandalı: Öğretmen gözaltına alındı
Okulda Atatürk'e hakaret skandalı: Öğretmen gözaltına alındı
İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi! İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı!