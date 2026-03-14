Trump'tan tüm dünyaya çağrı: Savaş gemileriyle Hürmüz Boğazı kuşatılacak!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit eden girişimlerine karşı küresel bir deniz gücü oluşturulacağını açıkladı. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeleri bölgeye savaş gemisi göndermeye çağıran Trump, ABD'nin bölgedeki operasyonlarının şiddetlenerek devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji arzı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İran'ın boğazı kapatma girişimlerine yanıt olarak, aralarında Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'nin de bulunduğu küresel güçlere çağrıda bulunan Trump, bölgeye ortak savaş gemisi gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

"İran'ın Kapasitesini Yok Ettik"

Trump, İran'ın askeri gücüne dair yaptığı değerlendirmede, "İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü halihazırda yok ettik; ancak İHA göndermeleri, mayın bırakmaları veya yakın mesafeli füze fırlatmaları onlar için kolay" ifadelerini kullanarak, asimetrik tehditlere dikkat çekti.

ABD'nin bölgedeki askeri angajmanını artıracağının altını çizen Trump, şu sert ifadeleri kullandı: "ABD, kıyı şeridini cehenneme çevirecek şekilde bombalayacak ve İran tekneleri ile gemilerini suların dışına itecek şekilde vurmaya devam edecek. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz."

Trump'ın bu hamlesi, sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı bir "tehdit unsuru" olmaktan çıkarma amacı taşıyan diplomatik ve askeri bir strateji olarak okunuyor. Küresel ticaretin kalbi sayılan bu boğazın güvenliğinin sağlanması, dünya enerji piyasaları üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip.

