Trump'tan ''Türkiye'' kararı! NATO Zirvesi'ne katılacak mı?
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan kritik NATO Zirvesi’ne katılım sağlayacağını duyurdu. Rubio, uluslararası kamuoyunun gözünün çevrildiği bu etkinliği "ittifak tarihinin en önemli zirvesi" olarak nitelendirdi.
İHA
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