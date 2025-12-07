  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali

Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali

Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını ve yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennedy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını belirten Trump, “Kalan yüzde 6'yı çözmeye çalışıyorum" dedi.

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını kaydeden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

text-ad
Etiketler abd donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu Jandarma komutanından acı haber Jandarma komutanından acı haber Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!