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Trump'tan yüzde 100'lük vergi talimatı

Trump'tan yüzde 100'lük vergi talimatı
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Dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen Alcatraz'ın yeniden açılması talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi savaşında bir adım daha atan Trump, yabancı filmlere yüzde 100'lük vergi sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen Alcatraz hapishanesinin onarılıp genişletilerek açılması için talimat verdi. Truthsocial medya hesabından açıklama yapan Trump, "Alcatraz'ı yenıden ınşa edın ve açın" dedi. ABD'nin uzun zamandır ülkeye katkı sağlamayacak kişilerle mücadele ettiğini kaydeden Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulus olduğumuz zamanlarda en tehlikeli suçluları hapsetmekten ve onları zarar verebilecekleri kişilerden uzak tutmaktan çekinmezdik. Olması gereken de buydu" ifadelerini kullandı.

"Alcatraz'ın yeniden açılması kanun, düzen ve adaletin sembolü olarak hizmet edecektir"

Bu suçlulara müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Trump, "Bu nedenle bugün Cezaevleri Bürosu'nu Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik ile birlikte Amerika'nın en acımasız ve şiddet yanlısı suçlularını barındırmak üzere büyük ölçüde genişletilmiş ve yeniden inşa edilmiş bir Alcatraz'ı yeniden açmaya çağırıyorum. Artık suçluların, haydutların ve işlerini yapmaktan korkan ve ülkemize yasa dışı yollardan gelen suçluları sınır dışı etmemize izin vermeyen yargıçların rehinesi olmayacağız. Alcatraz'ın yeniden açılması kanun, düzen ve adaletin sembolü olarak hizmet edecektir" açıklamasını yaptı.

Müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesi, California eyaletinin San Francisco kentinde bulunuyor.

Yabancı filmlere yüzde 100'lük vergi

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarından sinema sektörünü hedef aldı. Gümrük vergisi savaşında bir adım daha atan Trump, yabancı filmlere yüzde 100'lük vergi sözü verdi. "Amerika'daki film endüstrisi çok hızlı bir şekilde ölüyor" diyen Trump, "Diğer ülkeler film yapımcılarımızı ve stüdyolarımızı ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunuyor. Hollywood ve ABD'deki diğer pek çok bölge yıkıma uğruyor. Bu, diğer ulusların ortak bir çabasıdır ve dolayısıyla bir Ulusal Güvenlik tehdididir" ifadelerini kullandı. Filmlerdeki film ve propagandaya da dikkat çeken ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığı'na ve Birleşik Devletler Ticaret Temsilciliği'ne, ülkemize gelen ve yabancı topraklarda üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Tekrar Amerika'da film yapılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İHA

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Etiketler donald trump alkatraz alcatraz cezaevi vergi ek vergi sinema sektörü
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