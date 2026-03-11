Trump'tan zafer ilanı gibi açıklama: ''İran'da hedef alınacak hiçbir şey kalmadı''

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye taşıyan İran'a yönelik saldırılarla ilgili ABD basınına telefonla bağlarak açıklamalarda bulundu. Savaşın gidişatından oldukça memnun olduğunu dile getiren Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının dozunun azalmayacağı sinyalini verdi.

"Savaş çok yakında sona erecek"

Trump, İran savaşının ne zaman biteceğine yönelik soruya, ''Savaş çok yakında sona erecek ancak bu tamamen bana bağlı. Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek." yanıtını verdi.

''Hedef alınacak hiçbir şey kalmadı''

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını öne süren Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.

İHA