Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Babasının sağlık durumu ile açıklama yapan oğlu Hafız, "Babam gıda zehirlenmesine maruz kaldığı için aniden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavi edilmesi için askeri hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanmıştı.

Sibsi geçen ay da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir hafta sonra taburcu edilmişti. Taburcu edildikten sonra yalnızca iki kere görüntülenmişti.

93 yaşındaki Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyordu. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.

BACİ KAİD ES-SİBSİ KİMDİR?

Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisi lideri Baci Kaid es-Sibsi, Tunus halkı tarafından güçlü bir lider olarak tanınıyor.

Siyasi hayatına 15 yaşında başlayan es-Sibsi Tunus'u Fransa'nın sömürgesinden kurtarma yolunda uzun yıllar mücadele veren isimlerden.

Siyasi kariyeri gerçek anlamda Tunus'un bağımsızlığına kavuştuğu yıllarda başladı. Kendisini Burgiba'nın siyasi varisi olarak nitelendiren es-Sibsi 1965-1969 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. Ardında da Savunma ve İç işleri Bakanlıklarında siyasi hayatına devam etti.

Ben Ali'nin Burgiba'ya karşı gerçekleştirdiği 1987 darbesinden sonra, es-Sibsi Ben Ali'nin yanında yer almayı tercih ederek Demokratik Anayasal Birlik partisine katıldı.

Es-Sibsi'nin 1990-1991 yılları arasında görev yaptığı Meclis Başkanlığı dönemi halka kötü hatıralar anımsatıyor. Es Sibsi ise şimdilerde bu kötü hatıraları hafızalardan silmek için uğraşıyor.

1991 yılında siyasi kariyerini noktalayan es-Sibsi Şubat 2011'de yeni bir anayasa yazmakla görevli İkinci Geçiş Hükümeti'nde Başbakanlık görevine getirilerek siyasi arenaya yeniden döndü.

Es-Sibsi aynı yıl Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) isimli kendi partisini kurarak En Nahda'ya karşı bir güç oluşturmaya çalıştı. 88 yaşındaki liderin hedefiyse din ve devlet işlerini ayırt ederek laik bir sisteme geçmekti.

Ancak Ekim 2011 seçimlerinde En Nahda oyların çoğunluğunu kazanarak 89 sandalye aldı.

Es-Sibsi'nin ise rövanşı gecikmedi. Ekim 2014'te es-Sibsi Nahda'nın 'Tunus'un kozmopolit doğasıyla çeliştiğini' iddia ederek seçimlerde galip geldi.

Seçimleri kazanan Nida Tunus partisi sandalyelerin 85'ine sahip olurken, En Nahda ise 69 sandalye ile ikinci sırada yer aldı.

Ancak es-Sibsi'nin siyasi kariyerinin uzun soluklu olması Tunus halkının hafızasında Ben Ali dönemindeki kötü hatıraları canlandırıyor.