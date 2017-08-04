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  3. 04 Ağustos 2017 17:51

Turist istemeyen kentte bakın ne yaptılar

Avrupa'nın en turistik şehirlerinden biri olan Barcelano'da turizm karşıtı Katalan partisi üyeleri şehirdeki bisikletlere zarar verdi.

Turist istemeyen kentte bakın ne yaptılar
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Avrupa'nın en gözde turistik destinasyonlarından biri olan Barcelona'da, turizm karşıtı Katalan partisi üyelerinin şehirdeki bisikletlere zarar verdiği bir video paylaştı.

Birkaç gün önce de aynı partinin üyeleri, Barcelona futbol takımının stadyumunun çevresindeki İngiliz turistleri taşıyan bir tur otobüsünün lastiklerini keserek camlarına spreyle 'Turizm, mahalleleri öldürüyor yazmıştı.

Radikal CUP partisinin gençlik kolu Arran, turizm karşıtı kampanyayı üstlendi.

Barcelona'da şehir meclisi üyesi olan Santi Villa, CUP'un büyük bir hata yaptığını söyleyerek, Barcelona ve Katalunya algısına zarar verdiğini savundu.

Arran grubunun sözcüsü Laura Flores, şiddet eylemlerini savunarak, "Bu eylemler bizim her gün karşılaştığımız şiddete karşı bir cevap. Sokaklara konuşmaya açık olmalı çünkü orası mücadele edebileceğimiz tek yer." ifadelerini kullandı.
CUP üyesi Mireia Boya ise şehir sakinlerinin artan turist sayıları nedeniyle 'ekonomik şiddetle' karşı karşıya kaldığını savundu.

1.6 milyon nüfusuna karşın geçtiğimiz yıl yaklaşık 32 milyon turisti konuk eden Barcelona'da turizm tartışması uzun süredir sıcaklığını koruyor. Şehir sakinleri, artan turist sayısıyla birlikte kiraların fahiş noktalar ulaştığını ve kendi şehirlerinde yaşayamadıklarını söylüyorlar.

Geçtiğimiz yıl turizmin sınırlandırılması talebiyle çok sayıda turizm karşıtı protesto düzenlenirken, bazı otellerin duvarlarına 'boya bombaları' atılmıştı. Şehirde halen birçok sokağın duvarlarında turizm karşıtı grafitiler yer alıyor.

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