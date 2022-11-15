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Turistik beldede seks oyuncakları yasaklandı

Turistik beldede seks oyuncakları yasaklandı
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İspanya'nın popüler turistik bölgelerinden Malaga'da bekarlığa veda partilerine karşı getirilen yeni yasaklar dikkat çekti. Yasaklar arasında seks oyuncakları da var.

İspanya’nın Malaga kenti son dönemde şehirde düzenlenen bekarlığa veda etkinliklerinden şikayetçi. Son dönemde özellikle bekarlığa veda partileri için kente akın edilmesi nedeniyle sokaklar ilginç kostümler ve seks oyuncakları ile doldu taştı.

Ancak Malaga halkının tepkisi üzerine popüler turistik beldede, bekarlığa veda partilerine katılanların kostümlerine sınırlama getirilirken, şişme bebekler ve seks oyuncaklarının halka açık alanlarda dolaştırılmasına yasak getirildi.

28 BİN TL’YE KADAR CEZA GÜNDEMDE

Buna göre, Malaga’da seks oyuncakları ve şişme bebeklerin halka açık alanlarda bulundurulması yasaklanırken, 1300 sterline (28 bin 619 TL) kadar para cezası uygulanması gündeme taşındı.

Belediye Başkanı Francisco de la Torre polisin kurallara uymayan turistlere ceza vermeden önce uyarılarda bulunacağını açıkladı.

Malaga halkının son dönemde artan bekarlığa veda partisi ve bu tarz eğlencelerden şikayetçi olduğu ve bunun üzerine ceza uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Etiketler malaga ispanya seks oyuncağı yasak
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