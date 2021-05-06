Turizm cenneti Tayland'da kriz kapıda

Dünyanın turizm cenneti Tayland'da, vaka sayıları hızla artarken ülkede nüfusun sadece yüzde 1'i aşılandı. Uzmanlar ekonomik çıkmaz nedeniyle ülkenin siyasi bir istikrarsızlığa sürüklendiği konusunda uyardı.

Reuters’ta yer alan habere göre, yeni bir corona virüs dalgası nedeniyle vaka sayılarının arttığı Tayland, bu yaz turizm için belirlediği hedefleri tutturamayacak. Ekonomisinde turizm büyük bir öneminin olduğu Güneydoğu Asya aynı zamanda siyasi istikrarsızlık tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor.

2019'DA TURİZMDEN 60 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Tayland’ın muhteşem plajları, baharatlı yemekleri ve göz kamaştırıcı tapınakları pandemiden önce sürekli yabancı turistlerin ilgisini cezbetti. Ülke, 2019'da uluslararası turizm gelirlerinden 60 milyar dolar elde etti. Her yabancı turist Tayland’da kişi başına ortalama bin 520 dolar harcayarak ülkeyi dünyanın en karlı seyahat destinasyonlarından biri haline getirdi. Ayrıca, Dünya Bankası verileri, 2018'de turizmin Tayland GSYİH'ya toplam katkısının 100 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

NÜFUSUN YALNIZCA YÜZDE 1'İ TAMAMEN AŞILANDI

Ancak, Tayland’ın turizmde keskin bir toparlanma yaşama umudu artık suya düştü. Ülkedeki Covid-19 vakaları Hindistan'dakilerle aynı dönemde artmaya başladı ve benzer bir artış oranı gösterdi. Eski general Prayuth Chan-ocha tarafından yönetilen hükümet, yeterince aşı temin edemedi. Bir Oxford Üniversitesi çalışmasına göre Tayland'da kişi başına Myanmar veya Laos'tan daha az aşı düşüyor.

SINIRLARIN YENİDEN AÇILMASI RİSK OLUŞTURUYOR

Bununla birilikte Reuters, Tayland’da nüfusun yalnızca yüzde 1'inin tamamen aşılandığını tahmin ediyor. Bu, durum, Bangkok'un, özellikle aşılamanın yavaş ilerlediği Çin gibi pazarlarda seyahat balonları oluşturmasını neredeyse imkansız hale getiriyor ve yetkilileri sınırların yeniden açılması konusunda temkinli hale getiriyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Ülkedeki kurumları, ülkenin 2021 GSYİH büyüme tahminlerini yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e düşürdü. Tayland Merkez Bankası Çarşamba günü gösterge faiz oranını yüzde 0,5'te sabit tuttu. Diğer taraftan, mal ve hizmet ihracatı Tayland GSYİH'sının yüzde 60'ını oluşturuyor ve onu dünyadaki en ihracata bağımlı ekonomilerden biri yapıyor.

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR NEDENİYLE VASIFSIZ ELEMAN SAYISI ÇOK

Öte yandan, Tayland zaten “orta gelir tuzağından” muzdarip ve durgunluk belirtileri artıyor. Ülkedeki yoksulluk oranı, Dünya Bankası verilerine göre 2015'ten beri artıyor. Turizm, düşük vasıflı insanlar için işler yaratarak bu tür tuzakları ortadan kaldırıyor, ancak becerilerini fazla geliştirmiyor. Oteller, restoranlar ve masaj salonları da çok fazla yenilik üretmiyor. Bununla birlikte Tayland'da turistler, fuhuş ve narkotik gibi kayıtdışı ekonomiyi de destekliyor.

Tüm bu nedenler dolayı meydana gelen ülkenin turizminin geleceğindeki belirsizlik, hükümete ekonominin diğer kısımlarını, özellikle de temel elektronik, otomotiv ve sağlık sektörlerini iyileştirmesi için baskı yapıyor. Ülkede meydana gelen demokrasi yanlısı protesto hareketinin zemininde doğrudan yabancı yatırımı çekme mücadelesi olacak. Ancak yabancı ziyaretçilerin geri dönmesini beklemek bir seçenek değil.