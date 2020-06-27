Turizmi canlandıracak sistemde tartışma yaratacak Türkiye detayı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Ülkeler turistler için çeşitli formüller geliştirmeye çalışırken, İngiltere ‘trafik ışığı sistemi’ni 6 Temmuz’da hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Daily Mail’in aktardığı ‘açık hava koridoru’ taslağına göre hükümet, ülkeleri risk gruplarına göre kırmızı, sarı ve yeşil kategoriler olarak sınıflandırdı. Buna göre sarı ve yeşil kategorideki ülkelere seyahat edenler, İngiltere’ye döndüklerinde zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.

Kırmızı kategorideki ülkelere gidenler ise, İngiltere’ye döndüklerinde 14 günlük zorunlu karantinaya girecek. İletişim ve konaklama bilgilerini bildirecek olan vatandaşlar, kurallara uymadıkları takdirde 1000 sterlin ( 8 bin 400 TL) cezayla karşı karşıya kalacak.

ALMANYA YEŞİL, ABD KIRMIZI KATEGORİDE

Taslakta düşük risk grubu olan yeşil kategoride yer alan ülkeler Avusturya, Barbados, Hırvatistan, Almanya, Yeni Zelanda, Yunanistan, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.

Sarı kategoriye dahil edilen ülkeler Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, Portekiz, Singapur, Güney Kore, İsviçre ve İspanya oldu.

Kırmızı kategoride ise ABD, Brezilya, Şili, Kolombiya, Mısır, Hindistan, İsrail, Meksika, Fas ve Güney Afrika yer aldı.



PORTEKİZ, İSVEÇ VE TÜRKİYE’YE AYRI PARANTEZ

Önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen taslak sistemde Portekiz, İsveç ve Türkiye için ayrı bir parantez açıldı. Lizbon’daki endişe verici rakamlar nedeniyle Portekiz’in sistemden çıkarılabileceği belirtilirken, İsveç’in direkt olarak dışarıda bırakılacağı ifade ediliyor. Gazetenin iddiasına göre Türkiye ile ilgili nihai bir karar verilebilmiş değil. Yetkililerin Türkiye’nin sisteme dahil edilme durumunu ‘şüpheli’ olarak sınıflandırdığı ifade ediliyor.

VERİ GÜVENİLİRLİĞİ KRİTERİ

Kategorilerin ülkelerdeki virüs seviyesi ve verilerin güvenilirliğine göre belirlendiği söyleyen bir hükümet yetkilisi, “Yeni risk değerlendirme sistemimiz, dünya genelinde güvenli seyahat rotaları açmamıza imkan tanıyacak. İnsanlara yurt dışında tatil yapma şansı verecek. İngiltere turizmi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Söz konusu sistemle İngiltere’ye gelecek yabancı turistlerin de önünün açılması bekleniyor.