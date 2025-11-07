Türk bilim insanının özgürlüğü için 50 bin dolar kefalet kararı

ABD'de tutuklanan Adanalı Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in, serbest bırakılması için 50 bin dolar kefalet istendi.

Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten ağustos ayının başında bir haber almıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Dr. Dölek'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), hukuki sürecini yakından takip ettiği Dölek'in 50 bin dolar kefalet ödenmesi halinde yargılama sürecinde serbest kalabileceği bildirildi.



İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan anne Zuhal Dölek, oğlunun bir an önce ülkesine dönmesini umut ettiklerini söyledi. Dölek, "4 Kasım'da ilk duruşması görüldü. Şu an hâlâ gözlem altında ve zor şartlarda. 50 bin dolar kefalet ücreti çıktı, ancak bu miktar bizi çok aşıyor. 'GoFundMe' platformu üzerinden 50 bin doların toplanması için kampanya başlattık. İnşallah toparlanırsa özgürlüğüne kavuşacak. Daha önce yaşadığı süreçte Adana'daki evimizi satıp o paranın büyük kısmını oğlumuza yollamıştık. Şimdi yeni kampanya ile bu tutarı toplamaya çalışıyoruz. Oğlum yaptığı bilimsel çalışmalarda usulsüzlükleri tespit ettiği için vizesi hukuksuz şekilde iptal edildi. Şu anda da 'neden burada kaldın' sorusuyla yargılanıyor. Çıkış için umutluydu ama 50 bin dolar bizim için çok büyük bir meblağ. Avukatları aracılığıyla görüştüğümüzde, yarım kalan bilimsel araştırmaları nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti" diye konuştu.

"50 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi"

Dr. Furkan Dölek'in kız kardeşi Esra Dölek ise yaptığı yazılı açıklamada, "Abim, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden CERN, Virginia Tech ve Fermilab'da çalışmış bir fizikçi. Bilimsel dürüstlüğü ve şeffaflığı savunduğu için Amerika'da zorlu bir süreç yaşadı. Yaklaşık 70 gündür iddianamesiz olarak gözaltındaydı, ancak geçtiğimiz günlerde mahkeme 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu, sadece abim için değil, adalet ve bilimin itibarı için de çok önemli bir gelişme. Şu anda tek adım kaldı, bu kefalet miktarının ödenmesi. Bunun için 'Dr. Furkan Dölek İçin Özgürlük Kampanyası' adıyla GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattık. Toplanan her bağış yalnızca abimin özgürlüğüne kavuşması için değil, gelecekte benzer haksızlıklara uğrayan Türk vatandaşlarına hukuki destek sağlamak için kullanılacak. Çünkü kefalet iade edildiğinde bu tutar, tamamen Türk toplumunun hukuk mücadelesine bağışlanacak" ifadelerini kullandı.



TASC tarafından yapılan yazılı açıklamada da süreç boyunca adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkelerinin korunmasının önemine dikkat çekilerek, Dr. Dölek'in serbest bırakılmasının adalet duygusu ve toplumsal güven açısından önemli bir gelişme olacağı vurgulandı.

İHA