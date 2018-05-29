Türk dostu milyarder iş adamı hayatını kaybetti

Legion d'Honneur nişanına sahip olan Dassault, 2004-2017 arasında Fransa Senatosu'nda görev yapmıştı. Vergi kaçırdığı ortaya çıkan Dassault'ya şubat ayında 5 yıl seçilme hakkının elinden alınması ve 2 milyon Euro para cezası verilmişti.

TÜRK DOSTUYDU

Serge Dassault, Fransız meclisine getirilen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı için hükümete mektup yazmış ve girişimin önlenmesi için ciddi çabalarda bulunmuştu.

Türkiye’yi çok seven Serge Dassault, ülkedeki Falcon iş jeti satışlarını da yakından takip ediyordu. Aynı zamanda Falcon kullanıcısı olan iş adamları Aydın Doğan, Mehmet Cengiz Dassault’un dostları arasındaydı.

