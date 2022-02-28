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Türk futbolcu savaşın ortasında mahsur kaldı: ''Dışarıya çıkanı vuruyorlar''

Türk futbolcu savaşın ortasında mahsur kaldı: ''Dışarıya çıkanı vuruyorlar''

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, transfer için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Bulunduğu sığınakta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

"DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR"

Sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.

DOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı'nın vasıtasıyla yetkililerden yardım isteyen Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler ukrayna savaş abdullah doğan gurbeçti
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