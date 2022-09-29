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Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk asıllı genç kadın, bekarlığa veda için arkadaşlarıyla tatile gitti. Villada 1.3 milyon TL değerindeki eşyalarını bırakan genç kadın, eve döndüğünde büyük şok yaşadı.

27 yaşındaki Türk asıllı Sandra, arkadaşlarıyla İspanya'nın turistik bölgelerinden Marbella'da düğününden önce tatil yaparak eğlenmek istedi.

TAKILARINI YANINA ALDI
Marbella'da Airbnb üzerinden bir villa kiralayan genç kadın ve arkadaşları en şık elbiselerini, aksesuarlarını ve takılarını da yanına aldı. Fakat arkadaş grubu bir gece eğlendikten sonra evlerine gelince neye uğradıklarını şaşırdı. Evi altüst olmuş vaziyette bulan genç kadınlar evdeki bütün değerli eşyaların da çalınmış olduğunu fark etti.

EŞYALARIN DEĞERİ 1.3 MİLYON TL
Tam ismini vermeyerek İngiliz medyasına konuşan Sandra, "Villayı o halde görünce yıkıldık. 27 bin sterlin değerindeki 6 yüzüğüm çalındı. Bunların yanı sıra çok sayıda ayakkabı ve özel tasarım ve sınırlı sayıda üretilmiş çantam da yok. Bunların toplam değeri yaklaşık 70 bin sterlindi (yaklaşık 1.3 milyon TL)" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR ÇALINMIŞ
Çalınan arasında pırlanta ve altın küpelerle birlikte 15 bin sterlinden pahalı olan 2 adet Rolex kol saatinin de çalındığını söyleyen Sandra, "Ev ve otomobillerin anahtarları ve pasaportlarımız da yok" dedi. Çalınan aksesuarlar arasında Armani, Louis Vuitton, Jacquemus ve Balenciaga el çantaları, Alexander Wang ve Hermes marka terlik, Prada ve Gucci marka cüzdanlarla birlikte Christian Louboutin marka topuklu ayakkabının da olduğu kayıtlara geçti.

"POLİS ÇOK YARDIMCI OLMADI"
İspanyol polisinin kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Sandra, "Bir gün önce sarışın bir kadın ve iki adamın evin önünde beklediğini ve daha sonra bir otomobile binerek kaçtıklarını gördüm. Muhtemelen onlar bizi soydu" dedi. Sandra, "Ertesi gün o kadının eve temizlik yapmaya gelmiş gibi rol yaptığını tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

Etiketler londra türk gelin bekarlığa veda partisi
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