Türk Konseyi'nden yeni karar: Oturma izni ihlallerine ceza uygulanmayacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerle gözlemci ülkelerin göç idareleri ve ilgili makamlarının yetkilileri, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Azerbaycan Devlet Göçmenlik Servisi Başkanı Vusal Huseynov'un moderatörlüğündeki toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Kazakistan Göç Hizmeti Komitesi Başkan Vekili Sabırjan Seytjanov, Kırgızistan Göç İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bolotbek İbraimjanov, Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı Dış İşgücü Göç Dairesi Başkanı Bakhtiyor Tursunov ve Macaristan Yabancılar Polisliği Ulusal Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Jozsef Seres katıldı.



Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, 10 Nisan'daki Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'nin sonuçları ile video konferanslar aracılığıyla gerçekleştirilen Türk Konseyi Ulaştırma, Ekonomi-Ticaret ve Gümrük Bakanları toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Salgının birbirlerinin topraklarında kalan vatandaşları üzerindeki olumsuz etkisini ele alan yetkililer, oturma izin belgesi, vize ve göçle ilgili yaşanan diğer zorlukları çözmek üzere alınacak ortak tedbirleri görüştü, ilgili konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Taraflar, bu süreçte vize ve oturma iznini ihlal eden vatandaşlara karşı idari ve cezai işlem uygulanmaması konusunda mutabık kaldı.

Havaalanları ve sınır geçiş noktalarındaki bekleme bölgeleri de dahil olmak üzere, birbirlerinin topraklarındaki vatandaşlara kapsamlı yardım ve göçmenlik imkanları sağlamanın önemine işaret eden taraflar, göçmenlerin hedef ülkede normal zaman sınırından fazla kalmalarına izin verilerek göçmenlik şartlarının geçici olarak gevşetilmesi konusunda da anlaştı.

Toplantıda, karşılıklı bilgi alışverişi, vatandaşların vize ve göç sorunlarını çözmek için gerekli önlemleri koordine etmek, aynı zamanda alınan kararların uygulanması ve salgın sırasında ve sonrasında iş birliğinin daha da genişletilmesi amacıyla Genel Sekreter tarafından önerilen Göç Koordinasyon Grubu oluşturulması hususunda da anlaşmaya varıldı.